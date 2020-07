Japonês inventa aplicativo sobre atum para garantir bom sushi

Se você já comprou sushi de supermercado, pode saber o trauma que atingiu Kazuhiro Shimura uma noite. Mas o atum “decepcionante” provocou uma ideia: desenvolver um sistema de inteligência artificial (IA) para garantir que seu sashimi seja sempre delicioso.

Shimura, diretor do Centro Criativo Futuro da empresa de publicidade Dentsu Group, inventou o conceito de IA “Tuna Scope” ao mastigar seu prato cru enquanto assistia a um programa de televisão sobre comerciantes de peixe que passaram uma década dominando a habilidade de selecionar atum de alta qualidade para restaurantes de sushi.

Usando um algoritmo para analisar dados de classificação de comerciantes, o “Tuna Scope” agora evoluiu para um aplicativo para smartphone. Os clientes podem fazer o download e usá-lo em qualquer lugar, criando “um padrão de classificação unificado” para uma indústria que depende de know-how local, disse Shimura, que trabalha com a trading japonesa Sojitz Corp para promover sua tecnologia.

“Isso significa que as pessoas podem ter certeza de que estão comendo um atum delicioso”, afirmou Shimura à Reuters no mercador de peixe Misaki Megumi Suisan, que envia atum com certificação IA para o exterior.

Os peixes da mais alta qualidade –que podem pesar cerca de 300 kg– foram vendidos por mais de 3 milhões de dólares em leilões anteriores de atum. De acordo com a Organização para a Promoção da Pesca Atuneira Responsável, cerca de 2 milhões de toneladas de atum são consumidas anualmente em todo o mundo, das quais o Japão representa um quarto.