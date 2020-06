Ídolo do jazz, cantor americano Al Jarreau morre aos 76 anos

Washington – O cantor de jazz Al Jarreau morreu neste domingo, aos 76 anos, em Los Angeles, pouco depois de anunciar sua aposentadoria dos palcos.

O empresário do cantor, Joe Gordon, anunciou a morte em um comunicado enviado à imprensa. Al Jarreau tinha sido hospitalizado por fadiga, mas a causa da morte não foi divulgada.

“Al Jarreau morreu às 5h30 locais em Los Angeles. Ele estava hospitalizado, acompanhado do filho Ryan, da esposa Susan, amigos e da família”, explicou o empresário.

A família realizará um funeral para as pessoas mais próximas do cantor. Não haverá uma homenagem pública pela morte de Al Jarreau.

Al Jarreau nasceu em Milwaukee, no estado de Wisconsin, e seu estilo fez com que ele rapidamente se tornasse em uma estrela no mundo do jazz. No entanto, o cantor só foi se consagrar quando chegou em Los Angeles e assinou contrato com a Warner Bros.

Em 1977, Al Jarreau venceu o primeiro de seus sete prêmios Grammy pelo álbum “Look de the Rainbow”.