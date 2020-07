HBO anuncia nova série com Alice Braga e Kid Cudi

A HBO anunciou hoje, 10, a estreia, em setembro, da série We Are Who We Are. Será a primeira empreitada na televisão do diretor italiano Luca Guadagnino, indicado ao Oscar por Me Chame Pelo Seu Nome e diretor de filmes como A Bigger Splash e Suspiria.

No elenco está a atriz brasileira Alice Braga, que contracenará com o rapper e ator Kid Cudi e com Chloë Sevigny, estrela de filmes indies desde os anos 1990, como o clássico Kids. Jack Dylan Grazer, Faith Alabi e a filha de Martin Scorsese, Francesca Scorsese, também estão no elenco.

Em oito episódios, We Are Who We Are contará a história de dois adolescentes americanos que moram em uma base militar na Itália e precisam lidar com os desafios da transição para a vida adulta. Um dos jovens é Fraser (Jack Dylan Grazer), que se muda de Nova York para a base militar de Veneto, onde moram suas duas mães, ambas militares: Sarah (Chloë Sevigny) e Maggie (Alice Braga).

Guadagnino havia planejado exibir os oito episódios de uma só vez em uma premiere no Festival de Cannes desse ano, mas o evento ao vivo foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.

O elenco é experiente. Jack Dylan Grazer, apesar de jovem, já atuou em diversos filmes de sucesso, como nos dois novos filmes It – A Coisa, Beautiful Boy e Shazam. O rapper Kid Cudi, além de uma carreira de sucesso no mundo da música, já atuou em filmes como James White e séries como Westworld.

Kid Cudi na nova série da HBO, We Are Who We Are Kid Cudi na nova série da HBO, We Are Who We Are