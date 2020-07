Hamilton vence a primeira na Fórmula 1 2020 em dia de papelão da Ferrari

Lewis Hamilton conquistou neste domingo (12) a vitória no GP da Estíria, segunda etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, com um desempenho dominante ao liderar praticamente todas as voltas da prova.

Foi o triunfo número 85 do piloto britânico, que agora se aproxima do recorde de 91, estabelecido por Michael Schumacher nos anos 1990 e 2000.

Mas enquanto o representante da Mercedes comemorava, na Ferrari a frustração era geral. Depois de uma péssima tomada de tempo, com seus dois pilotos largando somente a partir da décima colocação, Charles Leclerc bateu em Sebastian Vettel logo na primeira volta, fazendo com que os dois abandonassem o GP.

Leclerc, que no início do ano renovou contrato com a Ferrari por mais cinco temporadas, assumiu a culpa do acidente. Já o chefe de equipe Mattia Binotto, pressionado pela falta de resultados desde o fim de 2019, preferiu dizer que o fim de semana não foi bom para a escuderia, mas que não é hora de buscar culpados.

A segunda posição ficou com Valtteri Bottas, líder do campeonato. O finlandês perseguiu Max Verstappen, da Red Bull, durante toda a prova e só conseguiu a ultrapassagem no fim. O holandês foi o terceiro. Alex Albon, no outro carro da Red Bull, foi o quarto.

Lando Norris, da McLaren, voltou a mostrar muito arrojo no fim da corrida. Depois de subir no pódio na última semana, o britânico ultrapassou três adversários nas duas últimas voltas para fechar em quinto. Sergio Pérez, da Racing Point, foi o sexto. O mexicano perdeu desempenho nos giros finais depois de um acidente com Albon, quando teve a asa dianteira de seu equipamento danificada. Seu companheiro de equipe, Lance Stroll, recebeu a bandeira quadriculada em sétimo.

Daniel Ricciardo, da Renault, fechou em oitavo, com Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat completando o grupo dos dez primeiros.

A próxima corrida está marcada para este domingo (19), com o Grande Prêmio da Hungria, no Hungaroring.