Gigante de escritórios oferece aluguel por hora na Espanha

A Merlin Properties oferecerá aos clientes a oportunidade de alugar espaço de escritório por hora, com a aposta de que inquilinos buscarão maior flexibilidade em seus esquemas de trabalho como resultado da pandemia de coronavírus.

A maior empresa imobiliária da Espanha também planeja oferecer tarifas por hora para salas de reunião. Sob os novos serviços oferecidos, as startups que deixaram de usar espaços de coworking devido à crise também poderão ter endereço de correspondência corporativo e uma secretária virtual para atender chamadas telefônicas em troca de uma taxa.

A Merlin está oferecendo condições de aluguel mais ágeis, já que a pandemia obscurece o futuro econômico de alguns inquilinos e impõe novas demandas, como a necessidade de cumprir protocolos de distanciamento social. A empresa espera que os clientes continuem a alugar cerca de 80% de seu espaço por meio de contratos fixos e de longo prazo e o restante por acordos flexíveis.

A pandemia cria a expectativa de que proprietários serão impactados pela decisão de mais empresas permitirem que seus funcionários trabalhem em casa. Mas a Merlin acredita que as companhias também precisarão de mais espaço para cumprir com os requisitos de distanciamento social, disse Fernando Ramirez, diretor de relações com investidores da Merlin.

“Haverá menos metros quadrados por causa do trabalho em casa, mas, por outro lado, mais metros quadrados por causa do distanciamento social”, disse Ramirez.

No novo produto da Merlin, chamado de “Loom Passport”, os inquilinos comprarão créditos, que podem ser usados em qualquer um de seus nove escritórios em Madri e Barcelona. A Loom, franquia de corworking da Merlin, já havia alugado espaços anteriormente com contratos mensais.

Muitos dos clientes de Merlin já percebiam a demanda de funcionários mais jovens por um ambiente de trabalho mais flexível, disse Ramirez. As empresas querem oferecer aos funcionários uma opção de espaço de trabalho que combine as instalações de um escritório com a conveniência de trabalhar mais perto de casa, disse.