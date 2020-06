Funai não tem o direito de leiloar as minhas fotos, diz Sebastião Salgado

Empenhado em diversas frentes de apoio à causa indígena dentro e fora do Brasil desde o início da pandemia do coronavírus, o fotógrafo Sebastião Salgado vive há quase dois meses o que considera uma das maiores polêmicas de sua carreira. Tenta, incrédulo, impedir que a Fundação Nacional do Índio (Funai) leiloe ou devolva 15 obras de sua autoria em retalição à campanha promovida por ele junto a diversos artistas internacionais para que o governo Jair Bolsonaro, o Congresso e o Judiciário brasileiros intervenham e evitem um extermínio nas aldeias.

Salgado acusa o governo federal de retirar apoio financeiro, material e humano da Funai e denuncia boicote de ações destinadas a proteger comunidades indígenas de invasões de grileiros e garimpeiros, crítica que levou a Funai a retirar os quadros espalhados por diversas salas da fundação.

Produzidas em parceria com a própria Funai durante visita do fotógrafo em 2017 aos Korubo, povo de recente contato que habita o Vale do Javari, no Amazonas, as obras avaliadas por Salgado em R$ 1,5 milhão chegaram a ser anunciadas para leilão no site do órgão, o que está proibido por ele.

Confira a entrevista:

O que aconteceu com as obras doadas à Funai?

Houve um conflito. Eles quiseram me devolver as fotos, mas essas fotos não são nem da Funai e nem são minhas. Essas fotos pertencem ao meu país, pertencem ao Brasil. Eu não tenho o direito de pegar de volta , eu não tenho o direito de leiloar e a Funai também não.

Mas a Funai afirma que eles aguardam sua retirada..

Então, se efetivamente a Funai não quiser guardar, eu tenho que procurar alguns dos Poderes brasileiros, possivelmente a Procuradoria-Geral da República para ser o guardião dessas fotografias, até eu poder devolvê-las à Funai.

A Funai te procurou?

Eu recebi essa semana uma carta propondo eu ir retirar as obras, propondo de eu fazer um leilão, eu não aceito, eu não posso aceitar. Eu posso até doar outras fotografias minhas para leilão, para mim não tem problema nenhum. Mas aquelas fotografias não, pois elas não pertencem a mim e nem à Funai, elas pertencem à União, são fotografias do governo brasileiro. Eu não posso meter a mão em patrimônio nacional.