Foxton inaugura segunda loja em São Paulo; campanha traz Rodrigo Hilbert

São Paulo – A marca de moda masculina Foxton abre amanhã (12) a sua segunda loja em São Paulo, no Shopping JK Iguatemi. A ação faz parte da estratégica de expansão da marca carioca em terras paulistanas. Em julho, a marca chegou ao estado abrindo uma loja no Shopping Iguatemi.

O projeto da loja é do arquiteto Ricardo Campos. O novo espaço, de 120 metros quadrados, conta com o Design Bar, espaço dedicado à curadoria de produtos de design e do dia a dia, como o kit café WoodSkull, com coador de café em madeira, e o fone Kuba Disco, também de madeira. O bar também conta com chope do Jobi, famoso bar no Leblon.

Atualmente dentro do grupo Soma (que conta com marcas como Farm e Animale), a Foxton têm oito lojas no Rio e, agora, duas em São Paulo. Ainda em 2019, a marca pretende abrir mais cinco lojas: uma no Rio, uma em Belo Horizonte, e mais três em São Paulo (Shopping Higienópolis, Shopping Villa-Lobos e Ribeirão). Em 2020, o plano é a abertura de onze novas lojas, com foco no Sudeste e no Sul do País.

Campanha 2020

Para o verão 2020, a aposta da marca em marketing é a campanha com o ator e apresentador Rodrigo Hilbert. Os diretores criativos Marcella Mendes e Rodrigo Ribeiro foram se inspirar na cerveja para pensar o verão brasileiro. Segundo a marca, o foco da coleção são peças atemporais, aliando modernidade, linhas tecnológicas e tecido sustentável.

Rodrigo Hilbert: campanha para a Foxton