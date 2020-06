Fortnite elimina carros de polícia devido aos protestos antirracistas

Os criadores do Fortnite eliminaram os carros de polícia do popular videogame devido às preocupações com os protestos contínuos contra a injustiça racial e a violência policial nos Estados Unidos, informou o The Wall Street Journal no domingo.

O Fortnite recria um mundo virtual onde os usuários devem sobreviver à procura de armas e recursos enquanto eliminam os competidores. É um dos videogames mais jogados do mundo, com centenas de milhões de usuários.

O jogo lançou uma atualização na semana passada na qual não havia carros de polícia, informou o jornal americano, citando uma pessoa próxima ao desenvolvimento do título.

“Não diria que é uma declaração política”, disse essa pessoa ao Wall Street Journal. “Acredito que apenas somos sensíveis aos problemas que muitas pessoas de nossa audiência enfrentam”.

O gigante dos jogos Electronic Arts, que possui os populares títulos Need for Speed, FIFA e Battlefield, se comprometeu a dar US$ 1 milhão a organizações que combatem o racismo e a discriminação. Prometeu também tomar medidas contra comportamentos de ódio em suas plataformas de jogos online.