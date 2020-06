Flórida aprova plano de reabertura do Walt Disney World em 11 de julho

Autoridades da Flórida aprovaram planos para reabertura em fases do Walt Disney World em Orlando a partir de 11 de julho, segundo com memorando de uma agência estatal divulgado na sexta-feira.

A reabertura bem-sucedida dos parques é um evento importante para a Disney, no momento em que governos e empresas planejam como sair do confinamento com o coronavírus ainda ameaçando.

O Estado também autorizou a reabertura do Sea World Entertainment em 10 de junho, disse Halsey Beshears, secretário do Departamento de Negócios e Regulação Profissional da Flórida, em memorando enviado a autoridades em Orange County, Flórida.

Quando os parques da Disney reabrirem, convidados e funcionários deverão usar máscaras e passar por verificações de temperatura. O resort suspenderá desfiles, fogos de artifício e outras atividades que criam aglomerações.

A Disney informou que incentivará as formas de pagamento sem contato e expandirá seus sistemas de pedidos móveis existentes em restaurantes, além de restringir o número de convidados.

Em janeiro, a gigante de mídia e entretenimento fechou parques temáticos em todo o mundo para ajudar a conter a pandemia. A empresa estimou perdas de 1 bilhão de dólares em sua divisão de parques temáticos de janeiro a março.