Fim de semana: 5 séries para você assistir em casa

Com a chegada da sexta-feira, chega também a indecisão sobre escolher qual nova série começar no fim de semana.

Por isso, separamos cinco séries disponíveis nos serviços de streaming que estão em alta, seja por terem recebido novas temporadas nos serviços ou por terem estreado há pouco tempo.

Confira abaixo opções de séries para mergulhar a partir de hoje:

Outlander

A quarta temporada da série que conta a história da enfermeira Claire Randall (Caitriona Balfe) entrou no catálogo da Netflix na última terça-feira – o que significa que este fim de semana é ótimo para maratonar os novos episódios e não ter que fugir de spoilers. A trama é baseada nos livros da autora Diana Gabaldon, e fala sobre uma viagem no tempo que faz com que Claire veja sua vida de cabeça para baixo – e dividida entre dois homens, sendo Jamie Fraser (Sam Heughan) o pretendente de sua nova vida.

Onde assistir: Netflix

I Know This Much Is True

Baseada no livro de mesmo nome do autor Willy Lamb, a minissérie que traz Mark Ruffalo como protagonista é o grande destaque da HBO nesta semana. A trama gira em torno dos gêmeos Thomas, que sofre de esquizofrenia, e Dominick, ambos interpretados por Ruffalo, enquanto se juntam para auxiliar Thomas a sair do asilo no qual está internado.

Onde assistir: HBO Go

The Eddy

Outra minissérie em destaque é “The Eddy”, que conta a história de um clube de jazz de Paris e seu proprietário, Elliot Undo (André Holland). Com produção executiva de Damien Chazelle (La La Land), a minissérie mostra Undo além da música e procurando se descobrir emocionalmente, embora a música permaneça sendo o destaque da série.

Onde assistir: Netflix

Eu Nunca…

Mais focada no público adolescente, uma das novas séries favoritas da internet é “Eu Nunca…” da Netflix. Ambientada em um ensino médio de um colégio típico dos Estados Unidos, a série dá enfoque para Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma garota indiana que tem uma obsessão por se tornar popular, mesmo que isso signifique deixar sua essência para trás. A série é produzida por Mindy Kaling (The Office) e teve alguns eventos baseados em sua própria adolescência.

Onde assistir: Netflix

Battlestar Galactica

Ainda que não seja uma série nova – foi exibida em 2004 -, as quatro temporadas de Battlestar Galactica chegaram no catálogo da Amazon Prime Video este mês, fazendo com que voltasse a ficar em alta. A série faz parte de uma franquia de filmes e seriados que se iniciou em 1978, e conta a história de um grupo de sobreviventes das Doze Colônias que escapa da guerra espacial contra os Cylons, que são robôs, e deve procurar um novo planeta para viver – a Terra.