Fim de semana: 5 séries para assistir em casa

Com o fim, começo e recomeço de diversas séries, o mês de maio foi repleto de novidades nos serviços de streaming. Com a quarentena, os clientes das plataformas estão terminando os novos conteúdos rapidamente.

Por isso, separamos algumas séries novas – ou algumas não tão novas, mas com novas temporadas – que foram adicionadas recentemente e estão em alta para facilitar a escolha da maratona do final de semana. Confira:

Homecoming

A segunda temporada de “Homecoming”, série baseada no podcast de mesmo nome, chega para o Amazon Prime Video nesta sexta-feira, 22. A continuação do terror psicológico, anteriormente estrelado por Julia Roberts – como Heidi Bergman -, agora terá a atriz e cantora Janelle Monáe no papel principal. Sem memória de seu passado, o caminho da personagem de Monáe se cruzará com o da Geist Group, companhia suspeita que é o centro da série.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Hollywood

Em mais uma parceria do escritor e produtor Ryan Murphy com a Netflix, “Hollywood” é a nova minissérie do momento. A trama se passa após a Segunda Guerra Mundial, e mostra jovens talentos tentando alcançar a fama em uma das cidades mais prestigiadas do mundo. A versão de Murphy da Hollywood de 1940 é, porém, um pouco mais fantasiosa: ele explora o que poderia ter acontecido caso artistas negros e abertamente homossexuais tivessem espaço na indústria desde então. Com figurinos de luxo e uma ambientação colorida, a série trata de forma leve algumas questões que ainda são tratadas como tabu no mundo do cinema.

Onde assistir: Netflix

She-Ra e as Princesas do Poder

Neste reboot de “She-Ra: Princesa do Poder”, a criadora Noelle Stevenson retoma a história de Adora e as demais princesas de Etheria com uma nova animação. Enquanto tentam salvar o planeta da Horda, ditadura liderada por Hordak, Adora assume a forma de She-Ra, que é a irmã gêmea de He-Man, e utiliza isso para unir a Aliança das Princesas novamente. Junto com Arqueiro, Cintilante, Mermista, Perfuma e mais, Adora precisa derrotar Hordak e sua melhor amiga/rival, Felina, para garantir a paz eterna do planeta. A quinta e última temporada da série entrou para a Netflix no dia 15 de maio.

Onde assistir: Netflix

Nancy Drew

Outra série que será lançada nesta sexta-feira, 22, é “Nancy Drew”. A primeira nova série sobre a detetive juvenil chegará ao Globoplay hoje, e tem Kennedy McMann no papel principal. A história segue Drew retornando ao seu trabalho usual após a morte de sua mãe. A jovem logo se vê envolvida em um assassinato e, para provar a sua inocência, deve se unir com os demais cinco suspeitos do caso.

Onde assistir: Globoplay

Upload

A mais nova aposta de ficção científica da Amazon Prime Video é “Upload”, estrelada por Robbie Amell. No papel de Nathan, Amell interpreta um jovem que opta por transferir sua consciência para um universo digital antes de morrer. Similar ao que acontece em “San Junipero”, episódio de “Black Mirror”, a série explora o pós-morte em uma mistura de ficção, romance e comédia.