Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

Delírio

Direção de Steve Soderbergh. Com Claire Foy, Joshua Leonard e Jay Pharoah. Na Amazon Prime Video

O diretor ganhador do Oscar Steve Soderbergh por “Traffic” inovou ao usar apenas um iPhone 7 Plus para filmar “Unsane”. Ao final de cada dia de filmagem, a equipe descarregava as imagens da memória do celular, para recomeçar o trabalho no dia seguinte. A imagem granulada, mais escura e com uma lente que distorce planos foi o ideal para contar uma história de delírio e paranoia, sobre Sawyer Valentini (Claire Foy), que é internada em uma clínica psiquiátrica e logo começa a perceber coisas estranhas ao seu redor.

“Delírio”, filme de Steve Soderbergh “Delírio”, filme de Steve Soderbergh

Retrato de Uma Jovem em Chamas

Direção de Céline Sciamma. Com Noémie Merlant, Adèle Haenel e Luàna Bajrami. No Google Play Filmes

A jovem diretora francesa Céline Sciamma levou o prêmio de direção no Festival de Cannes por “Portrait de la jeune fille en feu”. O filme ainda foi indicado ao Bafta, Globo de Ouro e levou Melhor Fotografia no César, o Oscar francês. Em seu quarto longa-metragem, Sciamma conta a história de duas mulheres que se conhecem no final do século 18 na isolada ilha de Brittany. Uma delas, pintora, precisa pintar o retrato de casamento da outra.

Cena de “Retrato de uma Jovem em Chamas” Cena de “Retrato de uma Jovem em Chamas”

Presságio

Direção de Alejandro Montiel. Com Luisana Lopilato, Joaquín Furriel e Rafael Ferro. Na Netflix

O filme argentino, original Netflix, entrou nesse mês na plataforma de streaming e promete uma história de suspense. Pipa é uma jovem detetive policial que precisa investigar o assassinato de uma mulher de 19 anos. Ela trabalhará ao lado do seu mentor, o controverso detetive Francisco Juánez, na solução do violento mistério.

Cena de “Presságio” Cena de “Presságio”

Dolittle

Direção de Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson e Rami Malek. No Google Play Filmes

A crítica não foi muito gentil com a nova versão de “Dolittle”, com Robert Downey Jr. (“Vingadores”, “Homem de Ferro”) interpretando Dr. John Dolittle, em um papel que já foi de Eddie Murphy. No novo filme, o doutor que pode falar com animais viaja para uma ilha lendária com seus animais companheiros.

Cena do filme “Dolittle” Cena do filme “Dolittle”

A Ternura

Direção de Marion Hänsel. Com Marilyne Canto, Olivier Gourmet e Adrien Jolivet. No Mubi

A diretora francesa Marion Hänsel estreou seu filme de 2013 nos festivais de Roterdã, Dubai e Hamburgo. A produção belga “La Tendresse” conta uma história que vai da comédia ao drama delicado: Frans e Lisa, quinze anos após se divorciarem, partem para uma estação de esqui para cuidar de seu filho adulto que quebrou uma perna.