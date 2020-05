Fim de semana: 5 filmes para você assistir em casa

Ingrid Goes West

Direção de Matt Spicer. Com Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen e O’Shea Jackson Jr. Na Netflix

Aubrey Plaza (“Parks & Recreation”) e Elizabeth Olsen (a Scarlet Witch da saga “Os Vingadores”, da Marvel) estrelam essa comédia dramática sobre uma stalker de redes sociais que decide ir atrás de uma influenciadora de Instagram em Los Angeles.

Cena do filme “Ingrid Goes West” Cena do filme “Ingrid Goes West”

Um Lindo Dia na Vizinhança

Direção de Marielle Heller. Com Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper e Susan Kelechi Watson. No Google Play Filmes

A diretora da nova geração Marielle Heller tem se especializado em contar com sensibilidade histórias baseadas em fatos reais, como no sucesso “Can You Ever Forgive Me?”, indicado ao Oscar. Em “Um Lindo Dia na Vizinhança”, mais uma história real. Dessa vez, Tom Hanks encarna Fred Rogers, famoso apresentrador infantil nos EUA, em um embate de ideias com o jornalista Lloyd Vogel, interpretado por Matthew Rhys, ator que vem se dedicando mais ao cinema depois do fim do sucesso de “The Americans” na TV.

Cena de “Um Lindo Dia na Vizinhança” Cena de “Um Lindo Dia na Vizinhança”

O Preço da Verdade

Direção de Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim Robbins. No Google Play Filmes

O diretor Todd Haynes tem uma série de sucessos em sua carreira, como o drama “Carol”, indicado para vários Oscars. Em seu mais recente trabalho, outro drama de tons sombrios, dessa vez baseado em fatos reais. Mark Ruffalo é Rob Billot, advogado que descobre que uma companhia química está poluindo uma comunidade e pode ser a responsável por mortes de animais, pessoas e deformidades físicas em crianças.

Cena de “O Preço da Verdade” Cena de “O Preço da Verdade”

Take Me Somewhere Nice

Direção de Ena Sendijarevic. Com Sara Luna Zoric, Lazar Dragojevic e Ernad Prnjavorac. No Mubi

Esse filme holandês da jovem diretora Ena Sendijarevic foca na história de uma garota holandesa, de família de descendentes da Bósnia, que viaja para o país com o intuito de visitar seu pai doente. Será a primeira vez que eles se encontrarão. O filme venceu o prêmio especial do júri no Festival de Roterdã em 2019.

Cena de “Take Me Somewhere Nice” Cena de “Take Me Somewhere Nice”

Despedida em Grande Estilo

Direção de Zach Braff. Com Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Christopher Lloyd, Matt Dillon e Ann-Margret. Na Netflix

A reunião de amigos na terceira idade que decidem fazer algo surpreendente não é a ideia mais original do cinema de comédia, mas o ator, escritor e diretor Zach Braff tem a ajuda de estrelas do nível de Freeman, Caine e Arkin para contar a história desses amigos que decidem aplicar um golpe no banco.