Filha de Lilia Cabral ajudará alunos da rede pública na quarentena

Giulia Bertolli, filha da atriz Lilia Cabral, emocionou a mãe nesta quinta-feira, 14, ao oferecer para tirar dúvidas de literatura para alunos da rede pública do 3º ano do ensino médio.

Formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, a jovem está priorizando estudantes que estão sem aula online e não têm estrutura para estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Me disponibilizo a te ajudar tirando dúvidas de literatura sem nenhum custo. Se você se encontra nessa situação, só me chamar no direct [do Instagram, perfil @giuliabertolli]”, escreveu. “Peço que, quem puder e quiser, compartilhe esse post para alcançar o maior número de pessoas.”

A iniciativa da filha de Lilia Cabral reflete a realidade de estudantes brasileiros. Conforme apurou o Estadão, alunos pobres estão enfrentando dificuldade para manter os estudos para o vestibular durante a quarentena.