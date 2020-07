Fenty, marca de Rihanna, lança nova coleção no Brasil

Chegou hoje (15) para os consumidores brasileiros a nova coleção de roupas da Fenty, marca de moda criada pela cantora Rihanna.

A parceria, exclusiva, estabelece que a marca passará a vender na plataforma de e-commerce Farfetch no Brasil, o principal site do setor de moda de luxo do mundo. Além da Farfetch, as peças continuam a ser vendidas no site Fenty.com

Já é possível encontrar peças da nova coleção de verão “Drop 3 Release 6-20” e sapatos criados por Amina Muaddi.

A coleção, que possui três partes, comemora a criatividade, a esperança e o espírito irreprimíveis da comunidade jovem. Inspirado em décadas de estética e estilo juvenil que surgiram durante períodos de forte mudança social, cada pedaço celebra uma faceta diferente da juventude, expressa por meio de sugestões de estilo variadas.

As peças trazem padrões de flores psicodélicos, cortes assimétricos e joias multifuncionais, como pingentes de flores de resina multicolorida e strass e colar de corrente de bola de latão em acabamento em tom ouro pálido.

Nova peça Farfetch x FENTY Nova peça Farfetch x FENTY

Expansão da Fenty

A Fenty é uma marca de moda e cosméticos criada pela cantora Rihanna em 2017, primeiro com o braço de cosméticos Fenty Beauty. Em 2019, a Fenty inaugurou novo ramo, de roupas e artigos de luxo, durante um desfile da LVMH em Paris.

À ocasião, a cantora fez questão de ressaltar o tipo de modelo das roupas Fenty: mais curvilíneas, adaptadas também para corpos que fogem do padrão de magreza da indústria da moda de modo geral. “Tive que provar como cada peça se ajustava aos meus quadris, às minhas coxas, e me certificar de que não ficaria bem apenas em uma modelo magra”, disse.

Atualmente, a divisão de moda faz parte do conglomerado LVMH, o maior grupo de luxo do mundo. Com sua participação no grupo LVMH, Rihanna se tornou a primeira mulher negra a conseguir tal feito. Segundo a Forbes, a Fenty Beauty acumulou US$570 milhões em receita durante os primeiros 15 meses de operação, entre 2017 e 2018.

Entre as maquiagens, a marca chamou a atenção e ganhou boa recepção do público feminino por trazer produtos em diversos tons de pele, evitando parar apenas nas tonalidades claras, o que obviamente excluiria mulheres negras e latinas e reforça racismo e estereótipos na indústria de beleza e fashion.

Hoje, a empresa anunciou a sua expansão, para além da Fenty Beauty. A marca investirá na nova linha Fenty Shoes, com sapatos desenhados em parceria com a estilista Amina Muaddi. Já a nova linha Fenty Skin vai investir, a partir de 31 de julho, em produtos de skincare.

Fenty Skin no Brasil

Os produtos da marca Fenty Beauty, a categoria de maquiagens da empresa Fenty, da cantora Rihanna, foram registados no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O credenciamento sugere que os produtos, já sucessos mundiais, passarão a ser comercializados no Brasil.

Segundo uma pesquisa no site da Anvisa é possível ver cerca de 40 itens registrados como ativos, e com validade para de registro para os próximos dez anos. A inserção é feita pelo CNPJ da Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos LTDA, a razão social da Sephora.

Para se ter ideia, hoje no Mercado Livre, há anúncios de batons importados da marca por cerca de 380 reais. Não há nenhuma confirmação, porém, de quando as maquiagens começam a ser vendidas por aqui. Apesar dos fãs da marca e da cantora estarem com altas expectativas nas redes sociais.