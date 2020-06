FARM lança sua primeira linha sem distinção de gênero

Conhecida por sua moda feminina, a FARM acaba de lançar uma novidade que vai agradar homens e mulheres, sem nenhum tipo de distinção.

Seguindo tendência, a marca lança sua primeira linha genderless batizada Glitch Digital, que homenageia o movimento moda sem gênero. Usando como inspiração o movimento artístico Vaporwave, que busca unir moda retrô com tendências digitais, as peças da linha abusam de grafismos com toques surrealistas.

Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Transparências, patches divertidos, telas transparentes e mix de estampas multicoloridas criam modelos cheios de humor, que passa pelo tie-dye e pela Era Disco. Peças metalizadas como patins, calças e camisas jeans se juntam a estampas pixeladas e ultra coloridas que trazem estética pop.

A coleção, que chega às lojas FARM neste mês de novembro, terá um preview especial no Festival Meca, que acontece em Inhotim, nos dias 5 e 6 de novembro.