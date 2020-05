Encontre a poltrona ideal para o home-office

1. Poltrona Preguiça Gira Gira

Esparramar-se num móvel como esse, com assento e encosto estofados, revestidos de couro ou tecido, chega a ser irresistível. Giratória, com pés em formato de X, de madeira maciça ou aço carbono, a peça foi criada pelo arquiteto Alfio Lisi, que se inspirou no design da década de 1960 para tirá-la do papel. Preço sob consulta. dpot.com.br

2. Poltrona Areia

Projetada pelo estúdio Plataforma4, a despojada peça é formada por uma concha de couro suspensa, que remete a um balanço. A estrutura, incluindo o espaldar, é de madeira e chama atenção pelas linhas arredondadas e discretas. A partir de R$ 7.853. liderinteriores.com.br

3. Poltrona Eames Giratória

À venda na Tok&Stok, ela foi inspirada na poltrona mais conhecida de todas, a que foi elaborado casal formado pelos designers norte-americanos Charles e Ray Eames. Giratória e reclinável, é ideal para longas leituras, cochilos ou para assistir TV. O pufe é vendido à parte. R$ 5.099. tokstok.com.br

4. Poltrona Patroa

Elaborada pelo estúdio de design Mula Preta, destaca-se pela delicadeza da estrutura metálica a as robustas almofadas de couro com revestimento de espuma. Acompanhada de uma banqueta, é uma poltrona que rouba a cena em qualquer cômodo. A partir de R$ 9.980. mulapreta.com

5. Poltrona Beto

Assinada por Sergio Rodrigues, foi desenhada, em 1958, para decorar o Palácio do Planalto, em Brasília. Marca a estreia do renomado designer no uso da madeira maciça em conjunto com o aço inox. O assento e o encosto, estofados, garantem o conforto. A partir de R$ 12.430. dpot.com.br

6. Poltrona Viki

É um daqueles móveis que ajudam a deixar o ambiente mais iluminado. Com vãos que permitem a passagem da luz, tem estrutura de madeira aparente com cantos arredondados e um estofamento generoso. R$ 3.618. liderinteriores.com.br