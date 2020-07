Empresa japonesa lança máscara anti-Covid que traduz 8 línguas

Enquanto empresas de todo o mundo estão indo atrás de tecnologias mais eficientes para as máscaras faciais anti-Covid, os japoneses já estão na ponta com um produto multifuncional e com cara futurista.

Muito além dos tecidos com tecnologia para “destruir o coronavírus” que ganharam popularidade nos últimos meses, a empresa japonesa Donut Robotics criou uma máscara inteligente que não só protege o usuário do coronavírus como também é capaz de traduzir o que é dito para oito línguas

Apelidada de C-Face, a máscara funciona conectada a um aplicativo no celular do usuário via Bluetooth, e com isso traduz japonês, vietnamita, inglês, espanhol, chinês, coreano, tailandês, indonésio e francês.

Tudo o que é dito pelo usuário é transcrito em forma de texto no aplicativo da empresa, que faz a tradução simultânea. “Trabalhamos duro por anos para desenvolver um robô e usamos essa tecnologia para criar um produto que responda a como o coronavírus reformulou a sociedade”, disse Taisuke Ono, executivo-chefe da Donut Robotics, ao site Business insider.

A tecnologia que permite a tradução começou a ser desenvolvida ainda antes da pandemia, quando a empresa japonesa fez um acordo com o Aeroporto de Haneda, em Tóquio, para fornecer guias e tradutores robôs.

A máscara inteligente deve chegar para os consumidores japoneses em setembro, ao custo de 40 dólares.