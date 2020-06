Para atrair turistas, vila italiana oferece hospedagem de graça por 7 dias

Com o início do verão no Hemisfério Norte, um minúsculo vilarejo na Itália está apostando todas as suas fichas para atrair visitantes e não cair no esquecimento. Localizada na região de Molise, a comuna de San Giovanni in Galdo, que atualmente tem pouco mais de 500 habitantes, está oferecendo hospedagem de graça por até sete dias para os turistas que estiverem dispostos a explorar a vila que conta com inúmeras casas vazias.

Para se inscrever, basta preencher um formulário (disponível neste site) explicando por que deseja desbravar o vilarejo e enviá-lo para amicidelmorrutto@gmail.com. Havendo acomodações disponíveis, é só fazer as malas.

O projeto, batizado de “Resgate de Molise”, é uma iniciativa da prefeitura local e disponibilizará 40 estadias entre os meses de julho e setembro. Atualmente, as fronteiras da União Europeia estão fechadas, mas a previsão é que comecem a reabrir para turismo a partir de julho.

Além de poder desfrutar da cultura, culinária e paisagem local, a ideia das autoridades italianas é que os turistas ajudem a rodar a economia de San Giovanni. Localizado a 2 horas de Roma, o centro histórico do vilarejo tem 440 imóveis, mas apenas 12 famílias residentes.

Em 2019, o vilarejo pouquíssimo povoado chamou a atenção do mundo ao oferecer 700 euros mensais por até três anos para novos moradores. Mesmo longe de ser um ponto turístico super requisitado, o charme de San Giovanni fez com que a cidade fosse escolhida como um dos 52 lugares para ser visitados em 2020 em uma lista elaborada pelo jornal americano The New York Times.