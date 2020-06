Domingo é dia de matar saudade de futebol. Mas só pela TV

Para quem estava com saudades do futebol, este domingo é dia de passar algumas horas no sofá diante da TV. Jogos da Premier League (campeonato inglês), da La Liga (campeonato espanhol) e da Série A (campeonato italiano) prometem diversão aos torcedores. Por aqui, tem o campeonato carioca, que foi retomado na quinta-feira com um Flamengo x Bangu no Maracanã vazio por causa da pandemia.

Na Premier League, o líder Liverpool volta a campo neste domingo em sua primeira partida após a paralisação do campeonato, há três meses. O time enfrenta o Everton, às 15h (com transmissão pela ESPN), e pode conquistar o título da temporada antecipadamente caso o Manchester City tropece no jogo de segunda-feira contra o Burnley. Faltando nove rodadas para o fim do campeonato, o Liverpool tem 22 pontos de vantagem sobre o City, o único que pode impedir o primeiro título inglês em 30 anos do atual campeão mundial de clubes.

A Premier League terá ainda amanhã Newcastle x Sheffield United, às 10h (transmissão pela plataforma de streaming DAZN), e Aston Villa x Chelsea, às 12h (ESPN).

Pelo campeonato espanhol, o principal jogo de domingo é Real Sociedad x Reald Madrid, às 17h (ESPN). O Real Madrid tenta encostar no Barcelona, que lidera o campeonato com 3 pontos de vantagem sobre seu maior rival. A La Liga terá também neste domingo Celta x Alavés, às 9h (Fox Premium), e Valencia x Osasuna, às 14h30 (Fox Sports).

Na Itália, o campeonato da Série A foi retomado neste fim de semana após a paralisação por causa da pandemia. No domingo acontece o jogo Internazionale x Sampdoria, às 16h45, com transmissão pela RAI (as opções para assistir no Brasil são os canais das operadoras NET, Sky, Vivo e Claro). A partida será no estádio San Siro, em Milão, que foi epicentro da covid-19 no país.

No Brasil, a Rede Globo retomará neste domingo as transmissões ao vivo do Campeonato Carioca, com o jogo Vasco da Gama x Macaé, às 16h, no Estádio São Januário, também com portões fechados para o público. A partida vale pela quarta rodada do Grupo B da Taça Rio, segundo turno da competição.

Entre as competições estaduais no Brasil, o campeonato carioca é o único até agora que foi reiniciado desde o início da pandemia. Embora a maioria dos clubes cariocas tenha concordado com a volta da competição estadual, a decisão não foi um consenso. Botafogo e Fluminense defendiam o retorno da competição somente em julho.

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro mais atingido pela pandemia do coronavírus, atrás apenas de São Paulo. Até ontem, o Rio de Janeiro tinha mais de 93.000 casos confirmados e 8.595 óbitos causados pela covid-19.