Disney reabre parques em meio à explosão do coronavírus na Flórida

Parece que a pandemia do coronavírus acabou. Pelo menos nos parques temáticos do complexo Disney, na Flórida, nos Estados unidos, já que parte deles voltará a funcionar a partir deste sábado, 10. A reabertura será feita em duas fases. Primeiro, será a vez dos parques Magic Kingdom e Animal Kingdom. Cinco dias depois reabrem Epcot e Hollywood Studios.

Protocolos de segurança contra o coronavírus deverão ser respeitados pelos visitantes e funcionários tanto dos parques como dos resorts da companhia.

Porém, o desafio será muito além dos cuidados com a higiene e o uso de máscaras: controlar a quantidade de visitantes esperada nos parques. Em 2018, o Magic Kingdom recebeu pelo menos 20 milhões de visitantes. Se for acrescentada também a média de 75.000 funcionários de todo o complexo Disney além da expectativa pelo retorno das atividades, este número pode surpreender ainda mais.

Os casos de coronavírus na Flórida dispararam no último mês, com a contagem diária do estado superando 10.000 novos registros por dia na semana passada. A taxa de mortalidade pela covid-19 subiu cerca de 19% em relação à semana anterior, levando o número de mortos no estado para mais de 3.800, segundo a Reuters.

Em nota divulgada na terça-feira, 7, a diretora médica da Disney, Pamela Hymel, disse que novos requisitos, incluindo checagem de temperatura corporal e exigências de uso obrigatório de máscaras, além de outras medidas sanitárias, permitem que os visitantes retornem ao complexo Disney “de maneira responsável.”