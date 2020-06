Dior desafia pandemia e volta ao circuito de desfiles em julho

Na contramão de boa parte das marcas internacionais, a grife francesa Christian Dior agendou seu próximo desfile fora das semanas de moda para o dia 22 de julho, em Lecce, na região de Puglia, na Itália. A apresentação acontecerá ao vivo, mas sem público, e será transmitido pela internet.

O anúncio acaba de ser feito pelo CEO dessa marca do grupo LVMH, Pietro Beccari, e da estilista Maria Grazia Chiuri, em uma conferência online global na manhã desta segunda-feira (22) para cerca de 600 jornalistas e da qual a EXAME participou.

Será um desfile de cruise, como são chamadas as coleções intermediárias desfiladas fora dos desfiles de moda do calendário oficial de outono-inverno e primavera-verão. Ele havia sido marcado para maio, mas foi postergado no início da pandemia e, só agora, reativado. O principal motivo para realizá-lo, segundo Beccari, é porque a crise atingiu em cheio a indústria de manufatura de bens de luxo e é preciso dar aos artesãos e profissionais da moda um motivo para “renascer”.

Esse renascimento tem a ver com as dificuldades pelas quais as pequenas confecções italianas atravessam desde que a Covid-19 parou as produções e, como adiantou a Exame, chegou a provocar um recuo de 60% no número de pedidos feitos pelas marcas de luxo aos fornecedores italianos.

É a primeira vez que a grife apresenta uma coleção em solo italiano e, de acordo com a dupla à frente da Dior, mobilizou centenas de artesãos, músicos, ceramistas e profissionais vinculados à montagem na confecção do desfile.

“Vamos assumir o risco e dar uma razão para essas pessoas recomeçarem. Esse desfile é um milagre, tem a ver com solidariedade [para a indústria], irmandade e foi muito complexo de ser realizado”, afirma Beccari.

Do ponto de vista criativo, a coleção envolve uma questão emocional para Maria Grazia Chiuri. Seu pai nasceu na mesma região do sul da Itália onde a apresentação ocorrerá e a estilista já havia concebido as roupas, contratado profissionais locais e escolhido os temas que permeiam as roupas.

Há, no entanto, uma discussão na indústria da moda sobre a necessidade de apresentar tantas coleções ao longo do ano. Algumas grifes chegam a realizar seis desfiles anuais, entre alta-costura, prêt-à-porter, pré-inverno e cruise. A própria Chiuri, em entrevista durante a temporada parisiense de março, havia classificado esse sistema como “saturado”.

Não há informações se o calendário frenético de apresentações continuará a ser seguido pela etiqueta, mas ela já confirmou participação na temporada de alta-costura, no início de julho. Neste caso, porém, o formato é mantido em segredo e a marca já disse que não será o de desfile on-line. “Na indústria do luxo, nada substitui a experiência de uma apresentação ao vivo”, disse Beccari.

A marca também já planeja uma coleção especial para o mercado chinês, a ser vendida no final do próximo mês, em dezenas de lojas temporárias que serão montadas na China. Esse formato de lojas, chamado pela moda de pop-up, é uma das principais tendências do varejo de moda para o pós-pandemia, porque exclui custos de aluguel e manutenção periódica dos pontos físicos.

O anúncio desta segunda foi acompanhado de outro, da grife inglesa Burberry, que confirmou a realização de seu desfile de verão 2021 em setembro próximo. Assim como o deste cruise da Dior, ele será transmitido on-line, com modelos trajando as peças, mas não terá participação do público.