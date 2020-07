Dia mundial do Rock: Deezer revela os 10 álbuns mais ouvidos no Brasil

Para comemorar este dia 13 de julho, data em que é celebrado o dia mundial do rock, a plataforma de streaming de música Deezer elaborou uma lista com os dez álbuns do gênero mais ouvidos no Brasil.

Além do rock, os discos selecionados também têm outra coisa em comum: todos eles estão completando 25 anos em 2020.

“(What’s the Story) Morning Glory?”, do Oasis, ocupa o primeiro lugar da lista e tem como faixas mais ouvidas “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” e “Champagne Supernova”. O Brasil é o país que mais ouve o álbum, e a maioria dos ouvintes tem entre 26 e 35 anos.

Em segundo lugar está “Usuário”, álbum de estreia do Planet Hemp, banda brasileira de rap rock criada por Marcelo D2 e Skunk.

A lista ainda traz desde bandas icônicas, como Queen e Bon Jovi, até arranjos mais modernos, com Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers:

1 – (What’s the Story) Morning Glory? – Oasis

2 – Usuário – Planet Hemp

3 – The Bends – Radiohead

4 – Jagged Little Pill – Alanis Morissette

5 – These Days – Bon Jovi

6 – Calango – Skank

7 – Foo Fighters – Foo Fighters

8 – Alice In Chains – Alice In Chains

9 – One Hot Minute – Red Hot Chili Peppers

10 – Made in Heaven – Queen

Celebrado há mais de 50 anos, o dia 13 de julho passou a ser considerado o dia internacional do rock depois de um show beneficente que aconteceu em 1985, organizado pelo cantor irlandês Bob Geldof. O evento que ficou conhecido como Live Aid reuniu os maiores nomes do pop rock da época, como David Bowie e o próprio Queen, e tinha como objetivo arrecadar fundos para auxiliar o combate à fome no continente africano.