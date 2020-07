De histórias recentes ou antigas, documentários ganham espaço na pandemia

Muitos são os documentários que surgiram nos últimos tempos, não só em plataformas de streaming, mas também em canais abertos e fechados de TV. Uma das produções mais novas, que vem chamando a atenção por trazer a história dos abusos sexuais cometidos por João de Deus é a série Em Nome de Deus, que pode ser vista no Globoplay.

Na Netflix, a história da adolescente Anne Frank é contada em filme com narração de Helen Mirren. #Anne Frank: Vidas Paralelas (2019) tem como base o diário que a jovem escreveu no período em que esteve escondida dos nazistas. Sob direção de Sabina Fedeli e Anna Migotto, conta com a atriz Martina Gatti.

A trajetória de sucesso do pianista brasileiro Nelson Freire é contada em produção dirigida por João Moreira Salles. Em exibição no Canal Curta!, filme transita entre a infância, os primeiros contatos com o piano e a maturidade. O público pode conferir nesta terça, 7, às 2h e às 16h, e na quarta, 8, às 10h.

E, na HBO, destaque para o documentário King no Deserto, que traz os últimos anos de vida de Martin Luther King. Dirigido e produzido por Peter Kunhardt, filme conta com imagens inéditas e mostra o caráter inabalável do líder negro, sua doutrina radical de não violência e sua luta interna.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.