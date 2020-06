Dark e muito mais: novas séries para assistir durante o fim de semana

Entre grandes e aguardados lançamentos e desfechos ansiosamente esperados, este final de semana está cheio e novidades para os que gostam de maratonar as melhores séries dos principais serviços de streaming.

Além da série alemã Dark, que estreará sua última temporada na Netflix neste sábado (27), selecionamos outros 4 títulos de variados gêneros e nacionalidades para você curtir durante o fim de semana. Confira a lista:

Dark (Netflix)

–

Tendo estreado sua primeira temporada em 2017, a série alemã Dark, uma produção original da Netflix, chega a sua terceira e última temporada neste final de semana. O enredo conta a história de quatro diferentes famílias que vivem em uma pequena cidade alemã e têm suas vidas pacatas reviradas quando duas crianças desaparecem misteriosamente. A partir dai, pistas e segredos obscuros constroem uma narrativa pra lá de curiosa. A maior dúvida é se o desfecho da história irá esclarecer ou confundir ainda mais o público. Vale conferir.

Em nome de Deus (Globo Play)

Única brasileira da lista, Em nome de Deus, que estreou no Globo Play na última terça-feira, é uma série documental de seis capítulos que apresenta ao espectador a história do medium conhecido como João de Deus, preso e acusado de centenas de crimes sexuais contra mulheres. Com ar de documentário, a série já teve seu primeiro episódio exibido na programação da Globo, dando um gostinho ao telespectador. O conteúdo completo também será exibido no Canal Brasil.

Perry Manson (HBO GO)

–

Chegando na HBO GO como um dos maiores lançamentos do mês de junho, a primeira temporada da nova série Parry Mason narra a história de origem do famoso advogado de defesa Perry Mason, baseado nos personagens dos romances de Erle Stanley Gardner. Situada em 1932, em Los Angeles, a história mesclará os ares da cidade de L.A após a grande-depressão com a vida Mason, assombrado por experiências de guerra e pelos efeitos de um casamento desfeito.

Como sobreviver Solteiro (Amazon Prime)

–

Nova produção de língua espanhola da Amazon Prime, Como sobreviver solteiro promete ser uma série mais leve e divertida e traz em seu elenco nomes já conhecidos do público, o que, aliás, é um grande atrativo para a estreia. A prévia revela participações especiais de Christian Chávez, Maite Perroni e Alfonso Herrera, trio conhecido pela novela Rebelde e pelo grupo musical RBD. A série gira em torno de um astro popular que precisa reaprender a ser solteiro após descobrir uma traição.

RuPaul’s Drag Race (Netflix)

–

A décima segunda temporada do badalado reality RuPaul’s Drag Race, que acompanha uma competição entre as melhores drag queens dos Estados Unidos e do mundo, chegou à Netflix nesta semana após meses de espera. A nova temporada estreou oficialmente no mês de fevereiro, mas, agora, chega com todos os episódios disponíveis no streaming. É uma ótima opção para quem quer se divertir.