Cuponeria faz festival do hambúrguer com combos por R$25 para pós-pandemia

Ainda não se sabe quando será possível ir até uma hamburgueria e pedir aquele lanche acompanhado de batata e refrigerante, mas já é possível garantir os combos nas mais famosas hamburguerias de São Paulo.

Em uma parceria com a Elo e a PagSeguro, a Cuponeria realiza o festival do hambúrguer que acontece de 5 de junho a 5 de agosto numa tentativa de ajudar as hamburguerias que foram fortemente afetadas pelas medidas de restrição por causa da pandemia do coronavírus.

No período do festival, estarão disponíveis a pré-venda de vouchers de combos em diversas hamburguerias, com preços fixos de 25 reais para os clientes Elo e 35 reais para os demais.

Cada estabelecimento oferece um combo da especialidade da casa para venda e o usuário pode usufruir quando o isolamento acabar, enquanto isso o voucher fica armazenado no aplicativo da Cuponeria e também no e-mail do comprador.

Para comprar, o usuário escolhe a oferta no aplicativo da Cuponeria, depois cai automaticamente na tela do PagSeguro, onde conclui a compra; logo em seguida, o voucher, que tem validade até 30 de junho de 2021, é recebido por e-mail, além de ficar disponível no aplicativo até o uso.

Confira algumas das hamburguerias participantes: