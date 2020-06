Confira celebridades que cederam suas redes sociais para debater o racismo

Celebridades do Brasil e do mundo resolveram usar suas redes sociais para se posicionar contra o racismo desde que protestos do movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam) se espalharam nos Estados Unidos e também no Brasil.

Artistas resolveram ceder suas contas do Instagram para ativistas do movimento compartilharem seus conteúdos para um novo público.

Confira algumas das celebridades que aderiram ao movimento:

Paulo Gustavo

O comediante cedeu seu perfil do Instagram, com 13 milhões de seguidores, para a escritora e filósofa Djamila Ribeiro.

Lady Gaga

A cantora Lady Gaga tem 42 milhões de seguidores somente no Instagram e cedeu seu perfil para ONGs que combatem o racismo.

Selena Gomes

A cantora Selena Gomez convidou, por exemplo, o professor da Universidade de Columbia e jornalista Jelani Cobb para a ação. Gomez tem 179 milhões de seguidores.

Paola Carosella

A chefe e jurada do “Masterchef”, considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil segundo a revista Forbes, emprestou suas redes para a ativista e bacharel em direito Winnie Bueno.

Shawn Mendes

O cantor, que tem 56 milhões de seguidores no Instagram, entregará suas contas nas redes sociais para jovens lideranças, que estão na linha de frente do combate ao racismo.