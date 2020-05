Como fazer as unhas sozinha (e com perfeição) na quarentena

Uma das etapas mais difíceis para quem não sabe fazer as próprias unhas é a esmaltação. Muitas mulheres, apesar de terem destreza até para retirar cutículas sem a presença de uma manicure profissional, acabam com os dedos todos borrados, principalmente se a cor usada for escura, como roxa, preta e marrom, ou vermelha.

Abandone a acetona ou removedores

A dica para um excelente acabamento de esmaltação em casa é abandonar de vez a acetona ou removedores de esmaltes, o que acaba sendo uma economia além de garantir um resultado de salão. Se preferir, nem é preciso também retirar o excesso de cutícula com esse processo. Basta seguir os sete passos abaixo:

Passo 1: deixe as unhas secas, limpas e lixadas;

Passo 2: esmalte toda a unha com a cor escolhida sem se preocupar com o excesso no dedo;

Passo 3: esmalte pela segunda vez para garantir uma cor homogênea;

Passo 4: passe o palito com ponta fina contornando ao redor da unha separando o excesso de esmalte que ficou sobre o dedo;

Passo 5: deixe secar bem;

Passo 6: após algumas horas, com o esmalte já seco, molhe as mãos com água morna (da torneira ou chuveiro);

Passo 7: retire as lascas de esmalte seco sobre o dedo

Pronto!