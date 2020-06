Como acertar na sobreposição de tapetes e deixar sua casa mais bonita

Imagine um ambiente no qual todas as peças combinam perfeitamente e tudo segue o mesmo padrão. O mesmo tom, o mesmo estilo. Pode ser que dê certo, que pareça bonito e agradável. Mas você pode ter certeza de que o cômodo ficaria muito mais dinâmico e atrativo se recebesse o acréscimo de tapetes, por exemplo, com muitas cores, texturas e até alturas diferentes. Aliás, a técnica de sobrepor tapetes tem sido apontada como uma forte tendência na decoração de interiores nos últimos anos.

Num primeiro momento, você pode pensar que se trata de uma solução improvisada – seria como apenas empilhar tapetes. Mas, na verdade, pode ser a alternativa perfeita para aproveitar peças valiosas de tamanhos e estilos diferentes, e de criar combinações inusitadas. Este texto fala sobre todas as possibilidades oferecidas pela sobreposição de tapetes na decoração de ambientes residenciais.

Como acertar na sobreposição de tapetes?

A ideia de sobrepor tapetes pode ser interpretada de duas formas diferentes. Normalmente ela é descrita pelos sites e revistas de design como a justaposição de peças em um mesmo ponto de decoração. Ou seja, fica uma sobre a outra.

Agora, é possível que isto seja feito de outra forma. Por exemplo, com a utilização de peças de diferentes formatos, desenhos e cores. Neste caso, a sobreposição de tapetes não tem a ver com a posição de elementos em uma decoração. Vira uma questão de estilo. E o contraste pode ser o diferencial necessário para tornar qualquer composição mais interessante. Contudo, um resultado satisfatório pode ser difícil de obter. Recomenda-se cautela.

Dicas para sobrepor tapetes em sua casa

Muitos tapetes diferentes podem combinar – alguns de maneira que talvez você nem imaginava. Por exemplo, uma peça simples e sem desenho algum com peças com um desenho altamente complexo.

Esta, aliás, é uma ótima combinação, pois faz do tapete liso uma espécie de pano de fundo, ajudando a valorizar a segunda peça. Mas é claro que é possível combinar duas peças coloridas e estampadas num mesmo cômodo.

Primeiro você precisa saber que é muito importante, antes de tudo, avaliar o real valor de cada tapete. Peças artísticas extremamente valiosas, como tapetes persas e egípcios, com ornamentos elaborados e feitos de fibras raras, merecem receber destaque nas decorações. E não é adequado que elas sejam combinadas a tapetes comuns, encontrados em lojas de supermercados e feitos de matéria-prima sintética.

Também não é coerente usar, numa mesma sobreposição, tapetes de acabamentos diferentes – é o caso de peças com diferentes modelos de franjas, por exemplo. Ou mesmo colocar por baixo de um tapete de fina espessura um extremamente fofo, ou seja, mais alto. Ou, ainda, juntar peças de estampas marcantes e que possam competir visualmente entre si.

Respeitando estas recomendações, é possível encontrar a fórmula perfeita para a sobreposição de tapetes na sua casa. Pode-se brincar com as opções. Talvez agrupar tapetes com estampas semelhantes, mas em tonalidades distintas, formando um degradê. Orientar listras em sentidos diferentes para guiar a circulação. E usar uma peça grande como moldura para várias pequenas.

O efeito da sobreposição de tapetes

Há várias razões para você apostar na sobreposição de tapetes em espaços residenciais. A primeira delas é tornar os ambientes muito mais instigantes e personalizados, com toques de cor, enfatizando um determinado estilo. Tal conjunto pode ser até o principal ponto focal do cenário decorado, orientando a visão do observador para um ponto especial.

Outra razão para a sobreposição de tapetes tem a ver com a questão da própria área de superfície coberta por peças acarpetadas.

Digamos que você se mudou e trouxe consigo, para a nova morada, um tapete pelo qual toda a sua família tem certo apreço. Mas este item é pequeno e as salas que precisam ser decoradas são amplas demais. O que fazer? Bem, aumentar virtualmente o tamanho do tapete.

Você pode comprar outras peças que combinem com o seu tapete antigo. E ao realizar a sobreposição, a área de cobertura de piso ficará maior. Assim, a sala de casa parecerá devidamente preenchida com estes carpetes ou tapeçarias. O tão estimado tapete conseguirá fazer parte do conjunto, sem parecer desproporcional a ele.