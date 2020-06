Com pandemia, premição do Oscar é adiada para abril de 2021

A premiação mais famosa do cinema mundial será adiada em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Organizado pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, o Oscar acontecerá no dia 25 de abril do próximo ano. Esta será a 93ª edição da premiação. A premiação costumava acontecer em fevereiro.

Com o adiamento, os anúncios dos filmes que concorrerão às categorias acontecerá no dia 15 de março. O período limite para a estreia de filmes que poderão concorrer também foi estendido, para 1 de fevereiro.

As novas datas foram confirmadas pela Academia nesta segunda-feira, em seu Twitter oficial.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020