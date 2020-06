Com Osteria Francescana reaberta, chef Massimo Bottura faz live hoje (3)

Logo após a China, a Itália foi um dos primeiros países a sofrer graves consequências com a pandemia do novo coronavírus e se viu obrigada a entrar em quarentena, paralisando turismo, atividades comerciais e circulação de pessoas. Com seu famoso restaurante fechado, a Osteria Francescana (eleito o melhor restaurante do mundo), o famoso chef Massimo Bottura resolveu investir na proximidade com os clientes. Em sua conta no Instagram, Bottura criou o programa Kitchen Quarantine, dando, ao lado da mulher Lara Gilmore, dicas de receitas para fãs do mundo todo. O chef também promoveu sua organização sem fins lucrativos “Food for Soul”, que trabalha em reduzir o desperdício de comida e em apoiar produtores locais.

Fechada desde 10 de março, a Osteria Francescana em Módena finalmente reabriu ontem (2), após o governo italiano começar o processo de reabertura gradual de algumas atividades. Para a reinauguração, Bottura criou um novo menu e manteve na fachada a frase “I Love Modena”. Para ele, é hora de relembrar a beleza da cidade. O menu, segundo Bottura, tem “sabor local”. Ele também se inspirou em comidas mais simples, até na chamada “confort food”. Para ele, após três meses de italianos confinados em casa, a população virá ao restaurante atrás de novidades e novas ideias, mas que sejam confortáveis e tragam satisfação.

O chef também se inspirou no álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos Beatles. Fã das músicas, Bottura quis buscar a mesma inovação e poder de influência com os novos pratos. Para comemorar a reabertura, ele fará uma live, direta de Módena, aberta ao público ao redor do mundo. Será hoje (3), às 12h (horário de Brasília). O evento terá parceria do Zoom e da Satopia Travel. Para se inscrever, clique aqui.