Com lives em alta, Globo transmite festival online com Coldplay e Shakira

A transmissão do festival Global Goal: Unite For our Future pela TV Globo é mais uma prova da força estrondosa das lives — pelo menos enquanto a pandemia do novo coronavírus não permite a volta dos shows no formato tradicional. Iniciativa da ONG Global Citizen em parceria com a Comissão Europeia, o evento visa conscientizar o mundo todo da necessidade de garantir tratamento à covid-19 a todos os habitantes do planeta.

Além de apresentações ao vivo de Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus e Justin Bieber, entre outros nomes da música pop, cada um em um canto do mundo, o festival terá a participação de celebridades como Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker e David Beckham — as falas deles foram previamente gravadas. O papel de host caberá ao fortão Dwayne Johnson. Em paralelo, será realizado um simpósio que terá a participação de líderes como Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O intuito é discutir medidas para ajudar a conter a pandemia.

O festival ocorre neste sábado (27), a partir das 15h, no horário de Brasília. O grupo Globo exibirá o evento em tempo real no canal Multishow e por meio da plataforma Globoplay, com acesso livre para não assinantes. Os shows serão retransmitidos na TV Globo depois do programa “Altas Horas”.

As lives se mostraram uma ferramenta eficaz para engajar o grande público em campanhas de cunho social — com o benefício extra de tornar o isolamento social menos enfadonho pelo menos por algumas horas. A praxe, para os grandes artistas, é intercalar as apresentações com pedidos de doações para entidades assistencialistas. O caminho foi trilhado pela cantora sertaneja Marília Mendonça, que conseguiu alcançar 3,2 milhões de fãs simultâneos em uma transmissão que durou três horas, e por outras estrelas do gênero como Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.

O período das lives que batem recordes de público, no entanto, pode ter chegado ao fim. Mas os artistas, sertanejos ou não, continuam a apostar nelas com regularidade. Os cantores menos conhecidos recorrem a elas mesmo sem embolsar um real. É o caso da cantora Teresa Cristina, que se dedica ao samba. Por meio do Instagram, ela tem comandado apresentações ao vivo, diárias, com direito a convidados ilustres, Gilberto Gil e Chico Buarque.

Até Caetano Veloso aderiu às lives. Refratário, ao que parece, à ideia de se apresentar para uma plateia virtual ele participou do show online “SOS Rainforest Live”, organizado no último domingo (21). Com presença — virtual, virtual — de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Iza, Maria Gadú, Milton Nascimento e a dupla Anavitória, o evento foi idealizado por fundações da Noruega, do Reino Unido e dos Estados Unidos com o intuito de arrecadar fundos para combater o coronavírus entre os povos indígenas e preservar as florestas tropicais.

Convencida do potencial das lives — inclusive de lhe roubar a audiência — a Globo abriu as portas para elas no dia 25 de abril. Foi quando levou ao ar uma apresentação de Ivete Sangalo transmitida ao vivo da cozinha da casa da cantora, em Salvador. Para entrar no clima, a estrela do axé apareceu diante das câmeras em seu melhor pijama.