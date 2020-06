Com Fábio Porchat, festival Risadaria traz live de stand-up comedy

O ator e comediante Fábio Porchat, ao lado de Leandro Hassum e outros comediantes, apresenta hoje (5) às 21h a live “Risadaria em Casa”, apresentação online do festival de humor Risadaria. Ao lado de Porchat e Hassum, Marco Luque, Maurício Meirelles, Marlei Cevada, Igor Guimarães e Victor Sarro e Paulo Bonfá vão promover o show de stand-up comedy e arrecadar doações para comunidades afetadas pela pandemia.

A apresentação terá o apoio do Grupo Big (ex-Walmart Brasil), que contribuirá com o envio de 300 toneladas de alimentos e produtos de primeira necessidade para entidades como como Mesa Brasil e Amigos do Bem.

O Festival Risadaria acontece desde 2010, com criação de Paulo Bonfá. Dedicado a reunir todas as formas de humor, o evento abriga o conteúdo cômico em suas diversas plataformas: humor gráfico, televisão, rádio, internet, fotografia, artes cênicas e stand-up comedy. O festival reúne apresentações, shows ao vivo, exposições, debates, oficinas e uma programação infantil especial.

Em uma “declaração de humor a São Paulo”, a 10ª edição do Risadaria reuniu mais de 1,6 milhão de espectadores. Entre os dias 05 e 28 de julho de 2019, ao longo de 24 dias em quatro endereços da cidade, mais de 200 artistas e grupos humorísticos brasileiros encantaram adultos e crianças em 103 atrações gratuitas. A edição 2020 ainda está prometida para novembro, em São Paulo.

Outras duas lives acontecem nessa terça, à noite, ambas às 19h. A cantora Anelis Assumpção se apresenta ao vivo no canal do YouTube do Sesc São Paulo. Já no Instagram do Destemperados, Diogo Carvalho conversa sobre gastronomia com o chef Felipe Bronze, apresentador do programa Perto do Fogo, do canal GNT.