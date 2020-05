Com Ariana Grande e Elton John, Lady Gaga volta às origens em “Chromatica”

Depois de ter adiado por quase dois meses o lançamento de seu sexto álbum, o novo trabalho de Lady Gaga, “Chromatica”, chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira 29. Com 16 faixas, o disco é visto como um retorno às origens da artista e traz referências de produções antigas como “Born This Way” e “ArtPop”.

No novo álbum, Gaga traz parcerias com outros gigantes da música, como o britânico Elton John e Ariana Grande.

Das 16 faixas do disco, duas já haviam sido divulgadas. O primeiro single de “Chromatica”, chamado “Stupid Love”, foi lançado no final de fevereiro como a primeira música original que Gaga lançou – exceto pelas composições para o filme “Nasce Uma Estrela” – desde o álbum “Joanne”, de 2016, e a primeira música completamente pop desde que lançou “Artpop” em 2013.

Além de surpreender os fãs por ser uma música menos “sóbria” do que as produzidas por Gaga nos últimos anos – como “Shallow Now”, que rendeu um Oscar à cantora –, o clipe de “Stupid Love” foi inteiramente gravado em um Iphone 11 Pro. No Youtube, o vídeo já foi assistido mais de 85 milhões de vezes.

Outro single, “Rain on me”, gravado em parceria com Ariana Grande, também já havia sido lançado há cerca de duas semanas. O clipe tem mais de 60 milhões de visualizações no Youtube e a faixa permaneceu dias sendo a mais ouvida nos principais streamings de música do mundo.