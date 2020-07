Clássico espanhol, sanduíche de chocolate ganha variações

No Hall da Fama do Sanduíche, o queijo quente se sobressai. É o equivalente culinário de um fenômeno cultural que dispensa explicações.

Mas sempre há oportunidade para incrementar uma receita, para prestar homenagem a um clássico, repensando-o completamente. O brilho do queijo quente é o recheio cremoso, envolto por fatias de pão torrado e amanteigado.

Charlotte Druckman, que escreve sobre gastronomia, optou por substituir o queijo por chocolate. Ela não é a primeira pessoa a colocar chocolate entre fatias de pão e chamar a montagem de sanduíche. Na Espanha, é um lanche favorito da criançada. O chef e herói humanitário José Andrés popularizou um elegante prato de chocolate sobre pão grelhado regado com azeite de oliva. Inspirada por ele, Druckman elaborou uma versão própria, incluída em seu livro Kitchen Remix: 75 receitas para aproveitar ao máximo seus ingredientes (tradução livre do subtítulo).

No livro, Druckman incentiva os leitores a imaginar vários cenários para os produtos que estão à mão. Ela os agrupa em trios complementares: peito de frango, muçarela e rúcula são configurados nas formas de salada de frango desfiado, frango fatiado com muçarela marinada e peito com crosta de batata coberto por um molho pesto de rúcula. É um livro para pessoas que compraram enormes quantidades de ingredientes e agora estão presas em casa, fazendo sempre a mesma coisa e comendo a mesma comida.

“É difícil ensinar desenvoltura”, observa Druckman. “Mas este livro é útil para pessoas que olham o que tem na geladeira e se perguntam se podem preparar algo diferente.”

No trio de pão, chocolate e azeite, Druckman oferece receitas para um pudim de pão, uma sobremesa gelada e esse lanche transformador (ou almoço, para quem acredita que chocolate pode ser uma refeição) que ela elaborou com maionese de açúcar mascavo. Essa preparação genial cria uma crosta caramelizada sobre o pão que vai para a frigideira e dá doçura ao recheio amargo do chocolate, especialmente quando leva uma pitada de sal.

“Como maionese é basicamente azeite e ovo, é como fazer rabanada”, diz Druckman.

A receita dela está aberta a inovações. Dá para usar brioche ou pão de fermentação natural no lugar de pão branco; um toque de canela acentua o chocolate; a pimenta caiena traz calor. Raspas de laranja dão um sabor frutado, assim como uma dose de marmelada.

É possível usar manteiga de amêndoa em vez da clássica manteiga sem sal. Quem tiver um pote de Nutella em casa pode usá-la no lugar do chocolate. “Existem muitas opções”, diz Druckman sobre seu novo clássico.