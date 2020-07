Cinema enfrenta desafio com resistência de espectador mais velho

Os cinemas já enfrentaram muitos desafios nos Estados Unidos ao tentarem reabrir após a pandemia: requisitos de uso de máscara, diretrizes estaduais que mudam a cada dia e escassez de novos filmes.

Mas um de seus maiores obstáculos pode ser atrair de volta os frequentadores mais velhos. Apenas 9% dos baby boomers – pessoas nascidas entre 1946 e 1964 – estão entusiasmados em retornar aos cinemas, de acordo com pesquisa da Morning Consult e da Bloomberg News com 2.200 adultos americanos. Outros 21% estão interessados, mas a maioria não está ansiosa para entrar em um teatro escuro com estranhos novamente.

O cenário geral não está muito melhor. Apenas cerca de um terço de todos os adultos está pelo menos um pouco interessado em retornar aos cinemas. Mas as salas terão mais facilidade em atrair os jovens, que mostram menor risco da apresentar a forma grave de Covid-19, segundo Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Dezessete por cento dos millennials esperavam “muito” para ir ao cinema, com outros 20% “um pouco” interessados, segundo a pesquisa. A geração Z, nascida após 1997, estava ainda mais ansiosa – com 23% dizendo que estava muito interessada em retornar. A pesquisa foi realizada de 26 a 28 de junho.

A pandemia atingiu um setor que já luta para competir com o streaming de vídeos. De acordo com pesquisa realizada com 1.000 pessoas feita pela Performance Research em parceria com a Full Circle Research, 70% preferem assistir filmes inéditos em casa.

A visualização de vídeos por streaming aumentou durante o período de confinamento devido ao coronavírus, e a maioria das pessoas não quer se levantar do sofá tão cedo. A pesquisa da Morning Consult descobriu que 59% dos entrevistados não mudarão seus hábitos de utilizar serviços de streaming com a desaceleração da pandemia e a reabertura dos cinemas.