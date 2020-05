Chef transforma restaurante com estrela Michelin em cozinha de caridade

O chef Daniel Humm, do Eleven Madison Park, que costuma ser pago com cartões de crédito exclusivos por refeições requintadas, diz que sua mais rica recompensa durante a crise da Covid-19 é o sorriso agradecido dos pobres nova-iorquinos alimentados pelo restaurante de três estrelas Michelin que ele transformou em uma cozinha para caridade.

O restaurante em Manhattan, que foi eleito o Melhor Restaurante do Mundo em 2017 pela Academia dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, está preparando 3.000 pratos por dia para os trabalhadores da linha de frente e os nova-iorquinos carentes, a maioria distribuídos em uma igreja do Harlem.

“Outro dia, uma pessoa disse: ‘Oh meu Deus, esta é a melhor refeição que já tive'”, declarou Humm, em pé dentro de seu restaurante escuro e vazio, que foi fechado em meados de março por causa da pandemia de coronavírus.

Para os menos favorecidos

Trabalhando ao lado da Rethink Food, uma organização sem fins lucrativos de Nova York, que transforma as sobras de restaurantes em pratos para os menos favorecidos, Humm e sua equipe produzem algumas das 90.000 refeições que são servidas semanalmente aos necessitados durante a pandemia.

“Quando essa crise começou a acontecer e tivemos que desligar as luzes por um minuto, ficamos um pouco chocados como todo mundo”, disse Humm. “Mas então, rapidamente, sentimos que queríamos ajudar da maneira que podemos.”