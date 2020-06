Casos de covid-19 suspendem polêmico torneio de tênis de Djokovic

Dois tenistas que participam do Adria Tour, circuito amistoso organizado pelo sérvio Novak Djokovic nos Bálcãs foram diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19) entre ontem (21) e esta segunda-feira (22). A segunda etapa do evento, que estava sendo disputada na cidade de Zadar (Croácia), foi cancelada. Desde o início, o torneio foi alvo de críticas, por não prever distanciamento entre os atletas e permitir público, enquanto a maior parte das competições esportivas pelo mundo retornou com portões fechados.

O primeiro a ser diagnosticado com a covid-19 foi o búlgaro Grigor Dimitrov. Ele não se sentiu bem no último sábado (20) e desistiu do confronto contra o croata Borna Coric. No dia seguinte, Dimitrov confirmou, pelas redes sociais, que testou positivo para o novo coronavírus. Um dia depois, o próprio Coric também disse estar com o vírus.

“Quero garantir que qualquer pessoa que tenha estado em contato comigo nos últimos dias seja testada e tome as precauções necessárias. Sinto muito por qualquer dano que possa ter causado. Estou me sentindo bem e sem sintomas. Fique seguro e saudável”, revelou hoje (22) o croata, em uma mensagem publicada em sua conta no Instagram, texto parecido com o redigido por Dimitrov no domingo (21).

Criado para movimentar o tênis enquanto o circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) está parado, por conta da pandemia, o Adria Tour tem formato rápido: sets de até quatro games. Em entrevista ao site Eurosport, Djokovic declarou que “é difícil explicar que a situação é realmente diferente na Sérvia e nos países vizinhos, pois seguimos as recomendações das autoridades sanitárias e do governo desde o primeiro dia”.

A terra natal do tenista sérvio teve 12.990 casos confirmados e 262 mortes até hoje (22). Já a Croácia, sede da segunda etapa do circuito, registrou 2.336 incidências do vírus e 107 óbitos.

Segundo a agência de notícias italiana Ansa, os técnicos de Dimitrov, Christian Groh, e de Djokovic, Marko Paniki, também foram infectados. Em nota divulgada após a revelação de que o búlgaro estava com a covid-19, a organização do Adria Tour determinou que todos que estiveram com o atleta serão submetidos a testes. O alemão Alexander Zverev, outro participante do torneio, fez o exame, mas o resultado foi negativo para covid-19. Mesmo assim, o alemão pediu “desculpas profundas a qualquer um que possa ter colocado em risco por disputar esse circuito”.

O próprio Djokovic, porém, só teria realizado os exames ao chegar a Belgrado. Segundo o jornal Kurir e a emissora de TV B92, ambos da Sérvia, o tenista alegou que estava bem e sem sintomas. Conforme o diário croata Sportklub, o astro foi submetido ao exame ao chegar na capital da Sérvia, assim como os familiares. Outro que precisará ser examinado é o primeiro-ministro da Croácia, Andrey Plenkovic, que teve contato com o jogador “entre dois a três minutos”, de acordo com o governo do país.