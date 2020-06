Cão de 20 anos é o golden retriever mais velho da história

Com direito a um bolo de cenoura dog-friendly em formato de osso, August, ou Augie, completou 20 anos no dia 24 de abril. Trata-se do golden retriever mais velho da história, de acordo com a associação GoldHeart Golden Retrievers Rescue. Semanas depois do aniversário, a notícia do recorde viralizou na internet.

O cão, na verdade uma fêmea, vive em Oakland, no estado americano do Tennessee. Jennifer e Steve Hetterscheidt, “seus humanos”, a adotaram quando ela tinha 14 anos. Muita gente torce o nariz para a ideia de receber um animal já com tantos anos, mas a dupla se afeiçoou a ela de maneira irremediável. Antes de chegar ao lar atual, a cadela teria tido dois outros nomes.

Há inúmeras notícias de goldens retrievers de 17 ou 18 anos, e até algumas sobre cães da raça com 19 anos. Mas um com duas décadas, ao que parece, só August.

A festa de August, com cães da mesma raça A festa de August, com cães da mesma raça

Ela ainda se movimenta sem problemas, apesar de alguma dificuldade para se levantar, e gosta de caminhar diariamente pelo quintal. Com problemas renais, ingere uma dieta especial e suplementos para os rins e as articulações. Que venham mais aniversários.