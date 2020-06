Cantora gospel Fabiana Anastácio morre em SP vítima do novo coronavírus

A cantora gospel Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira, 4, vítima da covid-19, aos 45 anos, em São Paulo. A pastora era dona do sucesso Adorarei (2015), com quase 70 milhões de visualizações no YouTube.

“Deus decidiu levar nossa Fabiana Anastácio Nascimento para os seus braços. Obrigado a todos pelas orações. Ao longo do dia serão postadas mais informações”, escreveu a equipe de Fabiana nas redes sociais. “Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu te adorarei”, completou a equipe, referindo-se à música.

Fabiane apresentou sintomas graves da doença no fim de maio e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital paulista. Um dia antes da morte, o boletim médico informava que seu quadro de saúde era estável, mas com dificuldade para respirar devido ao peso dela.

No fim de maio, sua família criou uma ação de financiamento coletivo para conseguir bancar as despesas do hospital. “A dor não escolhe cor, nem raça, nem status ou condição… ela simplesmente surge e traz suas consequências”, escreveram os parentes na descrição da campanha de arrecadação.