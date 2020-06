Como parte dos esforços para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus, o banco BTG Pactual, controlador da marca EXAME, irá patrocinar e transmitir a live “Baile do Simonal”, que tem como intuito arrecadar fundos para o Retiro dos Artistas, casa que abriga idosos em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro.

A live, que será exibida no canal do BTG Pactual digital no YouTube a partir das 18h de sábado, 20, contará com um repertório de canções que marcaram gerações, interpretadas por artistas da nova e da velha guarda, como Simoninha e Max de Castro, que lideram o show, e seus convidados Seu Jorge, Rogério Flausino, Erasmo Carlos e Alcione.

“Fazer parte desse projeto ajudando o Retiro dos Artistas é realmente especial. Eu vivo nesse mundo artístico desde que nasci. E desde criança vejo a loucura dessa montanha-russa que é a vida do artista no Brasil. Poder devolver a alegria e contribuir com o Retiro é um ato de amor e respeito”, diz Wilson Simoninha.

No mês de abril, o BTG Pactual se comprometeu a doar 50 milhões de reais em ações no combate ao coronavírus. Desse valor, 80.000 reais serão doados ao Retiro dos Artistas durante a live, que contará com um QR code por meio do qual os espectadores também poderão fazer suas doações.

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas abriga, atualmente, 47 idosos e presta atendimento a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A verba arrecadada na live será utilizada com a compra de alimentos, itens de higiene e limpeza, custos de manutenção e atendimento médico no local.