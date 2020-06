1. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 1/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

2. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 2/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

3. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 3/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

4. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 4/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

5. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 5/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

6. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 6/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

7. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 7/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (<span>Russell Cheyne.</span>/Reuters) Praias no Reino Unido

8. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 8/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (Hannah McKay/Reuters) Praias no Reino Unido

9. Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte zoom_out_map 9/10 Britânicos lotam praias com a chegada do verão no Hemisfério Norte (<span>Russell Cheyne</span>/Reuters) Praias no Reino Unido