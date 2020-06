Brasil estreia na Copa do Mundo feminina. Veja como assistir

A seleção feminina de futebol do Brasil estreia hoje (9) na Copa do Mundo da França sem a sua principal jogadora. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, Marta está há mais de 14 dias em trabalho de recuperação na fisioterapia. A ausência da atacante fez com que o técnico da Jamaica, Hue Menzies, durante entrevista à imprensa nessa sexta-feira (7), em Grenoble, comemorasse. Para ele, o Brasil sem Marta perde um pouco do poder ofensivo.

A seleção feminina da Jamaica pela primeira vez participa de uma copa do Mundo. Também é a primeira vez que uma seleção do Caribe está num Mundial. O país que é conhecido mundialmente por formar grandes velocistas no atletismo como: Usain Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake, Elaine Thompson e Fraser-Pryce; leva também essa característica para o futebol. As atacantes Khadija Shaw e Jody Brown usam sua velocidade para surpreender os times adversários em rápidas jogadas de contra-ataque.

A zagueira Mônica será a capitã da seleção brasileira. Essa será a primeira vez que ela usará a braçadeira desde o início de uma partida. “As meninas sabem que essa faixa é só uma representação, ser líder dentro de campo é estar sempre pronta para ajudar a equipe em qualquer momento. Eu tenho certeza que essa vontade nunca faltou e espero que a gente possa fazer uma grande partida”, disse avalia Mônica.

A partida entre a seleção brasileira e da Jamaica está marcada para as 10h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. A partida terá transmissão da Rede Globo e Band na tv aberta e no Sport TV, nos canais fechados. O jogo é válido pelo Grupo C que tem também neste domingo, às 8h (horário de Brasília), em Valenciennes, Austrália e Itália.

Para o treinador brasileiro, Oswaldo Fumeiro Alvarez, o Vadão, a Austrália é a equipe favorita do grupo, mas o Brasil tem condições de passar para a próxima fase. Por isso, segundo ele, é importante vencer a Jamaica hoje. “Temos que ganhar pois a Jamaica é a surpresa do grupo. Mas não vai ser fácil, pois são atletas fortes fisicamente”, disse durante entrevista à imprensa. Com a ausência de Marta, Vadão terá no ataque brasileira o trio de jogadoras formada por Debinha, Geyse e a experiente Cristiane.

O time do Brasil deverá pisar no gramado do Estádio dos Alpes com: Aline, Leticia Santos, Érika, Mônica e Tamires; Thaisa, Formiga e Andressa; Debinha, Geyse e Cristiane.

O treinador Hue Menzies deverá montar a equipe da Jamaica com: Sydney Schneider, Konya Plummer, Marlo Sweatman, Allyson Swaby e Dominique Bond-Flasza ; Lauren Silver, Havana Solaun e Chinyelu Ascher; Cheyna Matthews, Khadija Shaw e Jody Brown.