Botafogo e Fluminense vão recorrer ao STJD contra volta do Carioca

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) negou os pedidos de Botafogo e Fluminense para alterar a tabela do Campeonato Carioca. As equipes querem voltar a jogar no próximo mês e devem recorrer da decisão anunciada nesta quinta (18) à noite.

Pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Botafogo e Fluminense vão entrar em campo, na próxima segunda (22), para enfrentar, respectivamente, Cabofriense e Volta Redonda.

O presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá Barros, colocou no despacho que indeferiu o pedido da dupla. “Lamento pessoalmente a não flexibilização das datas, pois quem mais sofrerá com isso é a competição, caso Fluminense e Botafogo se recusem a entrar em campo, contudo, por outro lado, seria absolutamente leviano entender que a vontade legitima da maioria e sem qualquer ilegalidade expressa por 14 (quatorze) clubes deve ser posta de lado em razão de outros dois”.

Já o tricolor, em nota, explicou a solicitação por um prazo maior. “A intenção é que os jogadores tenham o mínimo de tempo para se condicionarem fisicamente, evitando possíveis lesões, naturais em um retorno após tanto tempo sem atividades em campo, e que neste tempo até julho ainda ocorra um controle maior da pandemia”.

Os dirigentes devem ir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva a busca de direitos e não descartam possível ação na justiça comum. De qualquer modo, o Flu vai voltar aos treinos presenciais nesta sexta (19) e o Botafogo no sábado (20).