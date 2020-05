Boas novas do futebol: onde ver o campeonato alemão e a volta da Liga

Aos poucos a bola volta a rolar pelos gramados do mundo. Desde o dia 16 de maio, a Bundesliga está de volta às atividades, depois de uma paralisação de pouco mais de dois meses devido à pandemia do coronavírus. De portões fechados, sem torcida e sob rigorosas medidas de higiene e limpeza.

Por enquanto, a grande atração do campeonato alemão é o Bayern. Depois de levar 5 a 1 do Eintracht Frankfurt, o time de Munique demitiu o técnico Niko Kovac. Ontem, uma rodada depois, devolveu a goleada por 5 a 2 no mesmo Eintracht.

Por lá, a má notícia é que Philippe Coutinho não fica mesmo. O Bayern acabou não pagando os 120 milhões de euros pedidos pelo Barcelona. Seu destino provavelmente será algum time da Premier League.

Confira aqui a rodada desta manhã de domingo, 24, e onde assistir:

Schalke 04 x Augsburg

Local: Gelsenkirchen

Horário: 08h30

Transmissão: WatchESPN

Mainz x RB Leipzig

Local: Mainz Arena Data

Horário: 10h30

Transmissão: ESPN Brasil e WatchESPN

Colônia x Fortuna Düsseldorf

Local: Colônia

Horário: 12h30

Transmissão: FOX Sports

Para os aficionados por futebol, no entanto, a grande notícia do fim de semana foi o anúncio feito pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez de que a Liga, o campeonato mais badalado do mundo, já tem data para voltar: 8 de junho.

Já a Federação Italiana de Futebol aprovou na semana passada um plano de retomada do campeonato nas três primeiras divisões. O plano é que os jogos restantes sejam realizados entre 13 de junho e 2 de agosto, com um prazo máximo para definição das competições até 20 de agosto.

Já os times da Premier League foram autorizados a voltar a treinar, mas ainda não há definição sobre o campeonato, que pode ser encerrado prematuramente.