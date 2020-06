BMW estreia canal de vendas no Facebook e perfil no TikTok

Para ultrapassar a crise imposta pela quarentena, no início da qual foi preciso suspender as operações das concessionárias, a BMW acelerou rumo ao universo digital. Antes, no entanto, pediu para os embaixadores anunciados em janeiro, a atriz Fiorella Mattheis, o fotógrafo Gabriel Wickbold e o DJ Thiago Mansur, pisarem no freio e buscarem alternativas para divulgar a marca sem sair de casa — o empreendedor Tallis Gomes não faz mais parte do time.

O receio da montadora era passar a impressão de que a BMW estava incentivando sua clientela a pegar o carro quando o isolamento social se mostrava imprescindível, e ainda é. Mansur, por exemplo, compartilhou sua ida à garagem para ouvir música ao volante de seu BMW X4, devidamente no ponto morto.

Em maio, a marca de luxo transformou sua conta no Instagram em um canal de vendas, que virou um dos principais. “22% das interações no ambiente digital resultam em compra”, afirma Jorge Jr., gerente de marketing da companhia.

–

Nesta segunda, dia 22, a BMW estaciona de vez no universo virtual. É quando começa a funcionar seu canal de vendas no facebook e o perfil da marca no TikTok, que terá a participação de Fiorella, Mansur, Wickbold e a equipe brasileira de esportes eletrônicos PainGaming. “Se todo mundo vivia colado no celular antes da pandemia, agora não tem mais volta”, acredita Jr., para quem o TikTok é uma porta de entrada para atrair a clientela mais jovem.

“Sabemos que os apaixonados por carros não abrem mão de ir até uma concessionária antes de fechar o negócio, mas concluímos que os canais digitais não são só uma ótima alternativa para compras em situações como a da pandemia”, emenda o gerente de marketing. “Eles também são ótimos aliados para ajudar os clientes a conhecer nossos produtos em detalhes”.

Outras iniciativas para facilitar a venda à distância, ou pelo menos algumas etapas dela: o departamento de atendimento ao consumidor ganhou uma equipe só para as redes sociais, o site da marca agora dispõe de vídeos que mostram cada veículo em detalhes e a conta da marca no Facebook ganhou um chatbot, que ajuda a tirar dúvidas básicas. Em tempo: 90% das concessionárias da BMW no Brasil já voltaram a funcionar normalmente, com protocolos de higienização redobrados.

A estreia da loja no Facebook e do perfil no TikTok coincide com o lançamento de uma nova versão do SUV X5, o M50i. Fabricado em Spartanburg, nos Estados Unidos, ele desembarca no Brasil em agosto, mas a pré-venda tem início hoje. Desenvolvido pela divisão BMW M Performance, custa 628.950 reais, dispõe de assistente de condução semi-autônoma, propulsor de 4.4L com oito cilindros em linha, 530 cv e torque de 750 Nm. Lembre-se: dá para comprar com poucos cliques. http://www.facebook.com/BMWBrasil