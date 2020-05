Billie Eilish surpreende fãs se despindo em curta “Not my responsibility”

Dona de cinco Grammy’s aos 18 anos de idade, a cantora inglesa Billie Eilish surpreendeu seus fãs com o lançamento de um curta-metragem em que questiona a aceitação de seu corpo. Pela primeira vez desde que começou a fazer sucesso, a artista acostumada a aparecer em público com roupas largas se despiu parcialmente diante das câmeras.

O clipe foi recebido com surpresa pelos fãs, já que em entrevistas recentes Billie Eilish disse que seu estilo foi construído para esconder seu corpo e evitar julgamentos devido a uma cultura de “body shaming”.

No vídeo de pouco mais de três minutos, batizado de “not my responsibility” (“não é minha responsabilidade, em tradução livre do inglês), Billie tira seu moletom enquanto fala da relação com seu corpo e da forma como as pessoas a enxerga. “Se eu uso mais, se uso menos – quem decide o que isso me faz? O que isso significa? Meu valor é baseado apenas na sua percepção? Sua opinião sobre mim é minha responsabilidade?”, questiona a cantora.

Em uma entrevista dada ao CBS Sunday Morning no ano passado, Billie disse que mantém uma relação “tóxica” com seu corpo, e que por isso se sente mais confortável usando roupas largas. “Eu e minha relação com o meu corpo é a relação mais tóxica que você possa imaginar. A maneira como eu me visto faz com que esse relacionamento seja bem melhor”, disse.

Em janeiro, Billie Eilish roubou a cena na maior premiação da música americana, o Grammy. Ela levou para casa cinco estatuetas: álbum do ano e melhor álbum pop (“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”); gravação do ano e música do ano (“Bad Guy”) e artista revelação.