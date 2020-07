“Beavis and Butt-Head” vai ganhar duas novas temporadas

A série Beavis and Butt-Head vai voltar em nova versão no canal Comedy Central. O anúncio foi feito pela emissora nesta quarta-feira, 1º. Sucesso nos anos 1990 — foi criada em 1993 — e exibida originalmente pela MTV, a série é centrada nos dois personagens preguiçosos da geração X e se tornou pop, abrindo caminho para uma revolução na TV com seus comentários satíricos sobre a adolescência e a juventude. A série abordava temas que iam da obesidade juvenil aos direitos dos trabalhadores.

Segundo comunicado do Comedy Central, o canal encomendou duas novas temporadas com temas relacionados aos fãs antigos e novos: a geração X dos pais e a Z das crianças.

Mike Judge volta a escrever e a produzir os episódios, e vai dar, mais uma vez, voz aos personagens. “Este é o momento certo para sermos estúpidos de novo”, disse Mike Judge, criador, também, de séries como Silicon Valley e King of the Hill.