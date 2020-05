Bayern de Munique pode ser campeão hoje – pela oitava vez consecutiva

O futebol está de volta. Pelo menos na Alemanha. Depois de controlar parcialmente a pandemia (após período conturbado, conseguiu manter a quarentena e, atualmente, tem entre 400 e 600 casos diários, número relativamente “baixo”), o país permitiu a volta dos jogos da Bundesliga, o campeonato nacional de futebol. Mas nada está como antes: além de não ter público, os jogos são organizados com cuidados redobrados de higiene e atletas e comissão técnica usam máscaras durante os treinos.

Hoje, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, primeiro e segundo colocados na liga, respectivamente, fazem um jogo que pode ser uma final antecipada. É que o Bayern está quatro pontos à frente do Borussia. Se ganhar, o time de Munique abrirá sete pontos de vantagem. Faltando, depois, seis rodadas para o fim da competição, será difícil tirar o oitavo título nacional consecutivo (e o 30º no total) das mãos do time que tem Neuer, Pavard, Boateng, Müller e o brasileiro Philippe Coutinho. Este último pode se despedir do Bayern ao final da temporada e buscar lugar em um time inglês.

O jogo será transmitido pela Fox Sports às 13h30, horário de Brasília. A falta de torcida não parece estar afetando os resultados dos jogos, pensando em vantagens e desvantagens quando se joga dentro ou fora de casa. Mas, em condições normais, o Borussia certamente teria vantagem nesse jogo decisivo, já que é o mandante.

A Bundesliga tem a maior média de público do futebol por partida. Entre 2013 e 2018, foram 43.300 pessoas por jogo. Bem acima dos 36.600 da Inglaterra e dos 27.300 da Espanha. O time não ganha o nacional desde 2012, quando conquistou seu segundo título seguido. Depois disso, só deu Bayern.

Enquanto no Brasil ainda não há previsão de retorno dos jogos de futebol, os fãs esperam a volta dos demais campeonatos europeus. A La Liga espanhola volta em 8 de junho, enquanto o campeonato italiano deve ser retomado no meio de junho e tem previsão de ser concluído até 20 de agosto. Na Inglaterra, a Premier League não tem nada de retorno, mas os times já voltaram aos treinos.