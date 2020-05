Batista, do programa Mestre do Sabor, inaugura delivery com pratos de R$38

O chef João Batista, apresentador do reality show Mestre do Sabor ao lado do chef Claude Troisgros, acaba de inaugurar no Rio de Janeiro o restaurante Do Batista, em parceria com Troisgron. Mas um detalhe: a inauguração foi pelo delivery, não pelo endereço físico.

Batista e Troisgron trabalham juntos há quase quarentena anos. O Do Batista estava pronto para abrir no NorteShopping, mas os planos foram adiados com a quarentena e a pandemia do novo coronavírus. Assim, restou a Batista começar os trabalhos com o delivery, que traz parte do cardápio original.

Um dos pratos é o picadinho de carne, por R$38. A galinhada com angu também sai por R$38. A inspiração de Batista é a cozinha brasileira, em especial a nordestina. Batista é natural de Gurinhem, na Paraíba. O cardápio também traz feijoada, estrofonofe, penne com filé mignon e dadinhos de tapioca com doce de leite.

A novidade está disponível no Rio pelo aplicativo iFood e pelo telefone (21) 3322-1440

São Paulo

Em São Paulo, restaurantes de chefs conceituados e de restaurantes com estrela Michelin também estão recorrendo, pela primeira vez, ao delivery.

O chef Jun Sakamoto criou dois combinados exclusivos, a R$ 200 cada: um de sashimi e outro de sushi. As peças são entregues pessoalmente pelo chef, dispostas em uma bela cerâmica japonesa. Os peixes variam de acordo com a oferta de peixes frescos, como atum, robalo, vieira, carapau e linguado, entre outros.

O Gero Fasano, do tradicional Grupo Fasano, criou embalagens especiais para entregar seus pratos sem que eles percam calor, consistência e sabor durante a viagem. O restaurante oferece pratos como penne al baccalà (R$89) e a lasagna alla bolognese (R$80).